10:19, 29 октября 2025

Скабеева описала одно утверждение Трампа словами «это уже полный кринж»

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ольга Скабеева раскритиковала одно утверждение президента США Дональда Трампа, назвав его слова «полным кринжем». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Скабеева обратила внимание на высказывания Трампа во время его визита в Южную Корею. На встрече с делегацией страны он, в частности, заявил, что смог решить немало военных конфликтов в мире.

«Как я понимаю, Корейский полуостров официально все еще находится в состоянии войны, но мы посмотрим, что можно сделать, чтобы это исправить», — высказался американский лидер. Он добавил, что будет усердно работать над решением конфликта между Южной Кореей и КНДР.

«Это уже полный кринж», — отреагировала Скабеева на слова главы США.

29 октября Трамп прибыл в Южную Корею, чтобы поучаствовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничество (АТЭС). На полях саммита президент США проведет встречу с председателем Китайской народно-демократической республики Си Цзиньпином.

.
