Стал известен новый гендиректор МХАТа

Глава театра кукол Булукова сменила Кехмана на посту гендиректора МХАТа

Елена Булукова стала новым генеральным директором МХАТ имени Горького. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство культуры России.

На посту руководителя театра Булукова заменила Владимира Кехмана, который был отправлен в отставку в конце сентября в связи с расследованием в его адрес. Ему предъявлены обвинения в растрате. Ранее Елена занимала пост директора Центрального театра кукол имени Образцова.

28 июля СК РФ возбудил уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. По информации источника, в основу уголовного дела лег эпизод 2022 года.