Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:02, 29 октября 2025Из жизни

Учительница отвела школьницу к любовнику и уговаривала их заняться сексом

В США учительницу с любовником арестовали за попытку совращения старшеклассницы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: VDB Photos / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Небраска арестовали школьную учительницу и ее любовника. Об этом сообщает издание Daily Mail.

36-летнюю Элизабет Лав и 41-летнего Джарида Краузе подозревают в попытке совращения и сексуальной эксплуатации несовершеннолетней старшеклассницы. Правоохранительные органы начали расследование после того, как пострадавшая сообщила о произошедшем.

Школьница утверждает, что в августе случайно подслушала телефонный разговор Лав и Краузе. По ее словам, мужчина якобы говорил о желании заняться с ней сексом.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

11 октября Лав отвезла школьницу к себе домой, привела в спальню и обратилась к ней с некоей просьбой, имеющей сексуальный подтекст. Что именно она просила, в судебных документах не уточняется.

Когда школьница ответила отказом и попыталась уйти, Лав не стала ее останавливать. Позднее она попросила ее никому не говорить о произошедшем и дала ей сто долларов (восемь тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии идет судебное разбирательство по делу 53-летней школьной учительницы, обвиненной в совращении 12-летнего мальчика. Преступления женщина совершала у себя дома.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

    В МИД России назвали конфликт с Украиной неожиданным

    Собянин рассказал о сбитых на подлете к Москве украинских дронах

    ФСБ уничтожила три группы украинских диверсантов в российском регионе

    В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась после удара ВСУ

    От НАТО начал дистанцироваться ключевой союзник

    Трамп заявил о привлечении в экономику США десятков триллионов долларов

    Стали известны новые подробности об элитной вилле Пугачевой в Болгарии

    В Казахстане отменили концерты российского певца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости