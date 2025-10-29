Учительница отвела школьницу к любовнику и уговаривала их заняться сексом

В США учительницу с любовником арестовали за попытку совращения старшеклассницы

В американском штате Небраска арестовали школьную учительницу и ее любовника. Об этом сообщает издание Daily Mail.

36-летнюю Элизабет Лав и 41-летнего Джарида Краузе подозревают в попытке совращения и сексуальной эксплуатации несовершеннолетней старшеклассницы. Правоохранительные органы начали расследование после того, как пострадавшая сообщила о произошедшем.

Школьница утверждает, что в августе случайно подслушала телефонный разговор Лав и Краузе. По ее словам, мужчина якобы говорил о желании заняться с ней сексом.

11 октября Лав отвезла школьницу к себе домой, привела в спальню и обратилась к ней с некоей просьбой, имеющей сексуальный подтекст. Что именно она просила, в судебных документах не уточняется.

Когда школьница ответила отказом и попыталась уйти, Лав не стала ее останавливать. Позднее она попросила ее никому не говорить о произошедшем и дала ей сто долларов (восемь тысяч рублей).

