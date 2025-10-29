В Крыму обратились к жителям после удара ВСУ по емкости с горюче-смазочными материалами

Крючков напомнил о запрете публикаций атак ВСУ после удара по емкости с ГСМ

После удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по емкости с горюче-смазочными материалами в Крыму жителям полуострова напомнили о запрете публикаций последствий атак. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«Напоминаем про ответственность за фото и видео съемку работы ПВО и последствий ударов БПЛА», — написал Крючков.

Он также призвал жителей доверять официальной информации, подчеркнув, что противник распространяет фейковые новости.

О том, что емкость с горюче-смазочными материалами загорелась после удара ВСУ по Симферополю, стало известно утром 29 октября. Никто, предварительно, не пострадал. Согласно информации Минобороны, за ночь над Крымом сбили 3 дрона.