В Минобразования отреагировали на скандал с разделяющими детей табличками в столовой

Минобразования: Разделяющие детей таблички в школе Азова установили единожды

Разделяющие детей таблички в школе Азова Ростовской области установили единожды. Об этом сообщили в министерстве образования российского региона, передает ТАСС.

Речь идет о табличках с надписями «Малоимущие» и «СВО», которые установили на обеденных столах в образовательной организации. Один из родителей в частности пожаловался, что детей при этом и кормили по-разному — так, малоимущим на обед давали кашу, а детям бойцов СВО — курицу с гарниром и котлеты.

Министерство отреагировало на ситуацию, начав проведение проверки с участием представителей штаба общественного родительского контроля. «По результатам проверки установлено, что для удобства раздачи порций работник организации питания поставил на стол таблички с категорией питающихся. Эти таблички были установлены единожды», — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в Минобразования, проверка выявила, что ситуация сложилась только в одной школе российского региона, в других образовательных организациях подобных инцидентов зафиксировано не было. Организаторам питания в российских школах предписали не допускать такого впредь.

Ранее глава города Дмитрий Устименко сообщил, что директора школы уволили после скандала с табличками. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря ему был объявлен выговор.

