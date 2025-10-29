Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:00, 29 октября 2025Россия

В Минобразования отреагировали на скандал с разделяющими детей табличками в столовой

Минобразования: Разделяющие детей таблички в школе Азова установили единожды
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Разделяющие детей таблички в школе Азова Ростовской области установили единожды. Об этом сообщили в министерстве образования российского региона, передает ТАСС.

Речь идет о табличках с надписями «Малоимущие» и «СВО», которые установили на обеденных столах в образовательной организации. Один из родителей в частности пожаловался, что детей при этом и кормили по-разному — так, малоимущим на обед давали кашу, а детям бойцов СВО — курицу с гарниром и котлеты.

Министерство отреагировало на ситуацию, начав проведение проверки с участием представителей штаба общественного родительского контроля. «По результатам проверки установлено, что для удобства раздачи порций работник организации питания поставил на стол таблички с категорией питающихся. Эти таблички были установлены единожды», — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в Минобразования, проверка выявила, что ситуация сложилась только в одной школе российского региона, в других образовательных организациях подобных инцидентов зафиксировано не было. Организаторам питания в российских школах предписали не допускать такого впредь.

Ранее глава города Дмитрий Устименко сообщил, что директора школы уволили после скандала с табличками. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря ему был объявлен выговор.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «К нам станут перебегать украинские генералы». В России заявили о начале «эпидемии котлов» у ВСУ

    Медведчук назвал Зеленскому способ спасти бойцов ВСУ в котлах

    Туристов попросили одеваться скромнее в Таиланде

    Появились подробности о найденном в квартире российского людоеда теле

    В России объявили в международный розыск основательницу «Медузы»

    Орбан изложил свое видение мира и стабильности в Европе

    В Кремле анонсировали встречу Путина с бойцами СВО

    В Госдуме раскритиковали извинения губернатора Запорожья перед курянами

    Раскрыт способ «Буревестника» обойти «Золотой купол» США

    Трамп подпишет указ против «дурацкой электропроводки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости