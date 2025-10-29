На пустыре нашли 48 мешков с человеческими останками

В Мексике обнаружили 48 мешков с фрагментами человеческих тел

В Мексике обнаружили масштабное массовое захоронение с фрагментами тел в мешках. Об этом сообщает CBS News.

Прокуратура штата Халиско подтвердила, что в муниципалитете Сапопан близ пустыни Гвадалахары из земли извлекли 48 мешков с человеческими останками. Специальный поисковый отряд нашел захоронение на пустыре месяц назад. Пока эксперты не могут сказать, сколько всего тел было там погребено.

«Нам необходимо продвинуться в судебно-медицинской экспертизе, чтобы определить, скольким жертвам принадлежат эти останки», — заявила заместитель прокурора по делам пропавших без вести Бланка Трухильо. Она отметила, что для извлечения всех останков из-за большой площади захоронения пришлось задействовать тяжелую технику при поддержке поискового коллектива «Геррерос Бускадорес» и Национальной комиссии по розыску пропавших лиц. Обнаруженные мешки с фрагментами тел направлены на комплексный анализ

Найденные тела пополнят печальную статистику штата Халиско, где зафиксировано более 15,9 тысячи случаев исчезновений людей. Региональные эксперты связывают это с деятельностью картеля «Халиско Нью-Дженерейшн», признанного США иностранной террористической организацией. За информацию о лидере картеля Эль Менч назначена награда в 15 миллионов долларов (около 1,1 миллиарда рублей).

С 2006 года по всей Мексике пропали без вести свыше 127 тысяч человек, при этом в 2017 году в городе Веракрус было обнаружено захоронение с 250 черепами, а в январе 2025-го нашли братские могилы на севере страны.

Ранее мексиканскую модель Ванессу Гурролу Перасу обвинили в том, что она расправилась с женихом из-за своих связей с наркокартелем «Синалоа». Согласно обвинению, 32-летняя женщина расправилась с Кристианом Эспинозой Сильверой — членом картеля «Арельяно-Феликс» по прозвищу «Эль Часто».