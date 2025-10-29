В России живущая в квартире змея атаковала своего владельца в интимную зону

В Башкирии живущая в квартире змея атаковала своего владельца в яичко. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

41-летний россиянин разводит дома пауков, тараканов, ящериц и змей. Представительница последнего класса по неизвестным причинам укусила хозяина в нескольких местах, в том числе в интимную зону.

Житель Башкирии обратился к медикам, те выявили у него в районе паха обширную гематому. Укус оказался не ядовитым, однако теперь мужчине потребуется лечение.

До этого стало известно, что во Владимире в квартиру горожанина проникла ядовитая змея.

Еще раньше рептилию заметили в подъезде дома на юго-западе Москвы. В состоянии шока жильцы, вызывая спасателей, преувеличили размеры змеи — на деле она оказалась маленькой. Поймать ее тогда не удалось.