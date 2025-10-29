Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:37, 29 октября 2025Россия

В России живущая в квартире змея атаковала своего владельца в интимную зону

В Башкирии живущая в квартире змея атаковала своего владельца в яичко
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Башкирии живущая в квартире змея атаковала своего владельца в яичко. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

41-летний россиянин разводит дома пауков, тараканов, ящериц и змей. Представительница последнего класса по неизвестным причинам укусила хозяина в нескольких местах, в том числе в интимную зону.

Житель Башкирии обратился к медикам, те выявили у него в районе паха обширную гематому. Укус оказался не ядовитым, однако теперь мужчине потребуется лечение.

До этого стало известно, что во Владимире в квартиру горожанина проникла ядовитая змея.

Еще раньше рептилию заметили в подъезде дома на юго-западе Москвы. В состоянии шока жильцы, вызывая спасателей, преувеличили размеры змеи — на деле она оказалась маленькой. Поймать ее тогда не удалось.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Грубейшая дискриминация»: в столовой Азова детей делили на «малоимущих» и «СВО». В инцидент пришлось вмешаться властям

    Российские военные стали реже получать ранения на одном из направлений

    В МИД России назвали конфликт с Украиной неожиданным

    Собянин рассказал о сбитых на подлете к Москве украинских дронах

    ФСБ уничтожила три группы украинских диверсантов в российском регионе

    В Крыму емкость с горюче-смазочными материалами загорелась после удара ВСУ

    От НАТО начал дистанцироваться ключевой союзник

    Трамп заявил о привлечении в экономику США десятков триллионов долларов

    Стали известны новые подробности об элитной вилле Пугачевой в Болгарии

    В Казахстане отменили концерты российского певца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости