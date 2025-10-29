Моя страна
В российском регионе неожиданно исчезло озеро

В Вологодской области исчезло озеро Шимозеро из-за ушедшей в воронку воды
Екатерина Ештокина

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

В российском регионе неожиданно исчезло озеро. Соответствующий материал публикует издание «Родина».

Отмечается, что вода в Шимозере площадью около восьми квадратных километров, которое находится в Вологодской области, ушла в воронку. Данный водоем относят к периодически исчезающим карстовым озерам, поскольку на дне протекает ручей, который называют Черной Ямой.

«Раньше в тех местах было много вепсских деревень, но в середине прошлого века приняли решение их ликвидировать как неперспективные населенные пункты. В этих местах мы поставили несколько информационных табличек в память о деревнях, которые стояли в окрестностях Шимозера», — рассказал Максим Титов, занимающийся данным проектом с «Оренженско-Гонгинской краеведческой миссией».

Известно, что Шимозеро исчезает не впервые, а изучением данного явления занимаются гидрологи.

В сентябре сказочное розовое озеро вернулось в Крыму. После обильных дождей в середине недели водоем вновь приобрел привычный розовый оттенок.

