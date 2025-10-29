Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:42, 29 октября 2025Мир

Вице-президент США объяснил перепалку с Зеленским в Белом доме

Вице-президент США Вэнс объяснил спор с Зеленским тем, что почувствовал грубость
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс признался, что не планировал конфликтовать с главой Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Белый дом в феврале этого года. Он высказался о перепалке с украинским лидером в интервью New York Post (NYP).

«Я был расстроен, потому что почувствовал некую грубость», — объяснил он.

Вэнс также допустил, что спор с Зеленским — это «самое известное», что он когда-либо делал. Вице-президент США отметил, что любой иностранный лидер, который приходит в Овальный кабинет, «должен соблюдать правила места, в котором находится».

Конфликт между Зеленским и Вэнсом произошел во время переговоров украинской и американской делегаций в Белом доме. Американский политик в ходе обсуждения обстановки на фронте указал на нехватку мужчин, с которой столкнулся Киев. В ответ Зеленский заявил, что Вэнс «не был на Украине».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    Назван идеальный женский формат для занятий спортом

    Сенаторы США выдвинули Трампу требование из-за частичного сноса Белого дома

    Подозреваемые в ограблении Лувра частично признали вину

    Рейтинг Трампа установил антирекорд

    Россиянин захотел купить квартиру в Москве и лишился миллионов

    Родственники украинских военных вышли на митинг в Киеве

    Депутат Рады высмеял одну угрозу Зеленского

    Зеленский назвал самое сложное направление в зоне конфликта

    Медведев рассказал о российском оружии «Судного дня»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости