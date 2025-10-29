Военный эксперт высказался о тактике российских войск в зоне СВО зимой

Военный эксперт Живов: Российские войска зимой продолжат наступление на Украине

Зимой тактика российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) не изменится и наступление продолжится, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Как работали, так и работаем, будем дальше наступать. Через какое-то время произойдет потенциальный рост боевых возможностей нашей армии, потому что есть ряд проектов, которые в высокой степени реализации находятся. В частности, войска БПЛА скоро в полную силу заработают. Я думаю, что зимой будем дальше наступать на тех участках, которые нам интересны», — сказал Живов.

Единственное изменение будет касаться комфорта военнослужащих из-за похолодания климата, отметил он. Раньше из-за мокрой почвы тяжелой технике было трудно передвигаться, но сейчас такой проблемы нет, так как российские войска не используют подобную технику для наступления, добавил он.

«Танки сейчас имеют ограниченную эффективность. На квадроциклах, мотоциклах и пешком вы можете по любой почве пройти, нет никакой разницы. Фактор мокрой земли, фактор грязи уже не имеет такого значения», — пояснил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Наступление российских войск подтвердил глава Генштаба Валерий Герасимов. По его словам, войска Южной группировки продвигаются в Северске и Константиновке, группировка «Днепр» наступает в направлении города Запорожье.

