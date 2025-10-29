Пленный боец ВСУ назвал украинских военных безбожниками после обстрелов храмов

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Хвостик заявил, что после обстрелов курских храмов назвал бы украинских военнослужащих безбожниками. Об этом пишет РИА Новости.

«Безбожники, нету ничего у них, значит, святого, что они начали бить по церквям. Церкви никогда не трогались», — высказался он.

После того, как украинский военный добровольно сдался в плен, российские бойцы показали ему разбитые храмы Курской области.

ВСУ в ходе вторжения в Курскую область разрушили треть храмов Суджанского церковного округа.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали 20 храмов, некоторые были разрушены.