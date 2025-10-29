Силовые структуры
15:48, 29 октября 2025

Взорвавший участника СВО в Москве сделал признание

Серебряков признал вину в подрыве машины офицера МО в Москве, суд закрыл процесс
Специальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего аналитика банка данных «ТВС Узбекистан» Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля с полковником Минобороны России на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признал вину в полном объеме, назвав мотивом совершения теракта идейные соображения. Первой целью террористов должен был стать сотрудник Следственного комитета России. Серебряков заявил по этому эпизоду, что мог бы довести умысел до конца, если бы приложил больше усилий.

После его выступления судебный процесс был закрыт по ходатайству прокурора, в связи с наличием в материалах дела сведений, содержащих государственную тайну. Оглашение данных потерпевших несет угрозу их безопасности, пояснил представитель гособвинения.

По версии следствия, целью теракта в мае 2024 года был выбран сотрудник Минобороны России, участвовавший в специальной военной операции. Серебряков следил за ним и арендовал вблизи его места жительства квартиру. Он поместил бомбу под автомобиль военного на улице Синявинской и скрылся.

Соучастник Серебрякова взорвал машину. В результате случившегося офицер и его жена получили тяжелые ранения.

Серебрякова задержали на турецком курорте Бодрум.

