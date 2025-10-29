Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:33, 29 октября 2025Культура

Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

«МК»: Актера Романа Попова в последние месяцы бросили его звездные друзья
Андрей Шеньшаков

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Знакомые актера Романа Попова рассказали «МК», что его звездные друзья бросили его на фоне борьбы с онкологией.

По словам собеседников издания, после того, как у звезды сериала «Полицейский с Рублевки» начались проблемы со зрением и слухом, его перестали навещать многие коллеги.

«Ромку перед смертью почти все друзья бросили. Как вы знаете, из-за опухоли у него пропало зрение, он не мог переписываться. Но ему можно было всегда позвонить, он бы пообщался. Но никто не звонил, все про Ромку забыли», — утверждают инсайдеры.

Материалы по теме:
Роман Попов: биография, карьера, роли в кино, болезнь
Роман Попов:биография, карьера, роли в кино, болезнь
28 октября 2025
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после долгой борьбы с раком. Что он сказал в последнем обращении?
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после долгой борьбы с раком. Что он сказал в последнем обращении?
28 октября 2025

Также близкие Романа сообщили, что до последних дней с ним были только участники фестиваля «Алые паруса». «Каждую неделю приезжали, мама Ромы была им очень благодарна», — добавили они.

Романа Попова не стало после операции из-за прободной язвы желудка. В сентябре он прошел очередной курс химиотерапии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Рок-музыканту вынесли приговор за нападение на главу крупной российской IT-компании

    Ведущий Первого канала назвал условие исчезновения русофобии в мире

    «Радиостанция Судного дня» неожиданно вышла в эфир с загадочным словом

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости