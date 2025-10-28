Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» умер после долгой борьбы с раком. Что он сказал в последнем обращении?

Роман Попов скончался в возрасте 40 лет после рецидива рака головного мозга

В возрасте 40 лет скончался российский актер Роман Попов. Причиной смерти стали осложнения на фоне рецидива рака головного мозга. За месяц до своей кончины артист в последний раз обратился к поклонникам.

Попов стал широко известен благодаря роли следователя Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки» и его спин-оффе «Детективное агентство Мухича».

Болезнь вернулась к артисту с осложнениями

В 2019 году актер смог победить тяжелое заболевание, но в этом году рак вернулся. По словам артиста, он полностью потерял зрение на один глаз, а слух стал резко ухудшаться. Несмотря на это, Попов продолжал лечиться и снимал видеообращения к своим поклонникам, в которых благодарил всех, кто помогал ему финансово и морально.

Кадр: сериал «Полицейский с Рублевки»

Концертный директор актера Илья Новиков подтвердил его смерть. «Да, это правда», — сообщил он ТАСС.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено дополнительно.

В последние недели состояние Попова резко ухудшилось

По информации Shot, Роману Попову стало плохо 11 октября. Его доставили в реанимацию, где врачи провели операцию. После этого актер впал в кому и больше не приходил в сознание.

Тем временем подруга семьи актера Наталья в беседе с ТАСС утверждает, что артист не впадал в кому. По ее словам, Попов «был не в лучшем состоянии», но мог взять жену за руку и реагировал на происходящее. «У него была ремиссия, и его готовились перевозить в другую больницу на реабилитацию», — рассказала она.

Как уточнил Starhit, врачи провели срочную операцию из-за прободной язвы желудка. После вмешательства актер самостоятельно дышать уже не мог и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия медиков, состояние продолжало ухудшаться. Остановка сердца произошла у Попова 28 октября в 13:15.

Семья Попова пыталась продать дом, чтобы оплатить лечение

Чтобы оплатить дорогостоящее лечение, семья актера была вынуждена выставить на продажу дом в Подмосковье.

Речь идет о трехсотметровом таунхаусе в коттеджном поселке «Архангельская ривьера» в Красногорске. Недвижимость выставили на продажу еще в июле за 54 миллиона рублей, но за несколько месяцев цену снизили до 52 миллионов. Дом был построен в 2013 году, внутри находятся пять спален, три санузла и просторная терраса. Семья приобрела его в 2019-м, сейчас в нем никто не прописан.

Опухоль была неоперабельной, и Роман пытался облегчить состояние с помощью медикаментов, которые привозили из-за границы. Стоимость одной упаковки препаратов достигала 850 тысяч рублей, а курс химиотерапии обходился в 230 тысяч. Болезнь затронула правое полушарие мозга, из-за чего актер почти перестал чувствовать левую сторону тела.

Что артист сказал в своем последнем обращении?

Свое последнее обращение к поклонникам актер опубликовал 5 сентября в своем Telegram-канале. На видео Попов, сидя в инвалидном кресле, поблагодарил подписчиков за помощь и поддержку.

«Я хочу сказать большое спасибо за то, что вы делаете, большое спасибо за сборы. Сборы можно считать оконченными. Вы очень крутые. Такая суперсила, буду держать в курсе, как обычно, о своих боях», — сказал он.

После рецидива Попов продолжал бороться с болезнью и говорил, что ему «очень хочется работать, очень хочется жить»

Впервые диагноз актеру поставили в 2018 году — у него обнаружили астроцитому, злокачественную опухоль головного мозга. После операции и длительного лечения наступила ремиссия.

Однако в 2025 году рак вернулся. Летом, по данным Mash, Попов перенес судорожный припадок. Несмотря на ухудшение состояния, он отказался от госпитализации. В интервью и постах актер признавался, что болезнь вернулась в более тяжелой форме: «Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0 процентов, а левый — 300 процентов. Впереди химия. Поборемся!»

В августе Попов писал, что у него повреждены участки мозга, отвечающие за зрение и слух.

Я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым. А очень хочется работать, очень хочется жить Роман Попов российский актер

Последние месяцы актер снимался в фильме и не жаловался на самочувствие

Несмотря на тяжелое состояние, актера в конце августа внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (организация запрещена в России). Причиной стало интервью, в котором Попов рассказал о своем опыте пребывания в зоне специальной военной операции.

Последней работой Попова стал сериал «Большой человек», который еще находится в производстве. Режиссер картины Феликс Герчиков рассказал, что актер всегда оставался добрым и позитивным человеком: «Для всех, кто знал Рому, это большая утрата. Он был невероятно талантлив и всегда работал с душой», — отметил он.

Продюсер фильма «Несвятая Валентина», где Попов снимался в последние месяцы, добавила, что актер не жаловался на здоровье и с энтузиазмом участвовал в проекте. Свое 40-летие, 9 февраля, он отметил прямо на съемочной площадке картины.

Роман был женат на Юлии Поповой почти 20 лет. У супругов трое детей — сын Федор (14 лет), дочь Лиза (12 лет) и младшая Марта, ей 6 лет.