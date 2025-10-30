Спорт
17-летний игрок в крикет умер в Австралии после удара мячом

17-летний игрок в крикет Бен Остин умер в Австралии после удара мячом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

17-летний игрок в крикет Бен Остин умер в Австралии после тренировки. Об этом сообщает Reuters.

Юноша получил удар мячом в верхнюю часть шеи. По правилам, в этом месте у игроков должна быть защита, но австралиец ее не надел.

После инцидента спортсмена доставили в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи сутки боролись за жизнь Остина, но не смогли его спасти.

16 октября 19-летний нападающий клуба «Хан-Тенгри» Диас Тулеу скончался после матча 25-го тура Первой лиги чемпионата Казахстана. Тулеу почувствовал себя плохо, сел на газон и попросил партнера размять ноги. Вскоре состояние футболиста ухудшилось, и его унесли с поля на носилках. Позже стало известно, что игрок скончался.

