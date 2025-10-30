17-летний игрок в крикет умер в Австралии после удара мячом

17-летний игрок в крикет Бен Остин умер в Австралии после тренировки. Об этом сообщает Reuters.

Юноша получил удар мячом в верхнюю часть шеи. По правилам, в этом месте у игроков должна быть защита, но австралиец ее не надел.

После инцидента спортсмена доставили в больницу, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи сутки боролись за жизнь Остина, но не смогли его спасти.

