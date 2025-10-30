Автокредитование в России обрушилось

НБКИ: Объем выданных в России автозаймов упал на 45,5 процента в январе-сентябре

По итогам первых трех кварталов 2025 года суммарные объемы автокредитования в России снизились на 45,5 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об обрушении выдачи этого вида займов в стране сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За отчетный период российские финансовые организации одобрили гражданам кредитов на покупку машины на общую сумму примерно в 1,03 триллиона рублей. Для сравнения, в январе-сентябре прошлого года показатель находился на уровне в 1,8 триллиона. Таким образом, за 12 месяцев совокупные объемы выдач просели примерно на 766 миллиардов рублей.

Наибольший объем выданных в России автозаймов эксперты зафиксировали в крупнейших регионах и городах. В Москве показатель составил 93,4 миллиарда рублей, Московской области — 83,7 миллиарда, а в Санкт-Петербурге — 57,2 миллиарда. Наибольший спад в динамике продемонстрировали Московская область (снижение объемов выдачи на 48,2 процента), Москва (на 48,1 процента) и Санкт-Петербург (на 46,8 процента).

Резкое сокращение объемов автокредитования в России фиксируется на фоне заметного удорожания автомобилей. С учетом же жесткой денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) единственный реальный для большинства граждан способ приобрести авто становится все менее доступным, отмечают эксперты. Рыночные ставки по такого рода займам в стране все еще находятся на заградительном уровне для подавляющей части населения. В сентябре 2025 года число покупок авто в кредит в России сократилось на треть в сравнении с тем же периодом 2024-го. В сложившихся условиях ожидать скорого оживления спроса на внутреннем рынке в обозримом будущем не приходится.