Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:42, 30 октября 2025Экономика

Автокредитование в России обрушилось

НБКИ: Объем выданных в России автозаймов упал на 45,5 процента в январе-сентябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Bulkin / NEWS.ru / TACC / Globallookpress.com

По итогам первых трех кварталов 2025 года суммарные объемы автокредитования в России снизились на 45,5 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об обрушении выдачи этого вида займов в стране сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За отчетный период российские финансовые организации одобрили гражданам кредитов на покупку машины на общую сумму примерно в 1,03 триллиона рублей. Для сравнения, в январе-сентябре прошлого года показатель находился на уровне в 1,8 триллиона. Таким образом, за 12 месяцев совокупные объемы выдач просели примерно на 766 миллиардов рублей.

Материалы по теме:
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
Цены на машины в России взлетят. При чем тут новые правила утильсбора?
16 сентября 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

Наибольший объем выданных в России автозаймов эксперты зафиксировали в крупнейших регионах и городах. В Москве показатель составил 93,4 миллиарда рублей, Московской области — 83,7 миллиарда, а в Санкт-Петербурге — 57,2 миллиарда. Наибольший спад в динамике продемонстрировали Московская область (снижение объемов выдачи на 48,2 процента), Москва (на 48,1 процента) и Санкт-Петербург (на 46,8 процента).

Резкое сокращение объемов автокредитования в России фиксируется на фоне заметного удорожания автомобилей. С учетом же жесткой денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) единственный реальный для большинства граждан способ приобрести авто становится все менее доступным, отмечают эксперты. Рыночные ставки по такого рода займам в стране все еще находятся на заградительном уровне для подавляющей части населения. В сентябре 2025 года число покупок авто в кредит в России сократилось на треть в сравнении с тем же периодом 2024-го. В сложившихся условиях ожидать скорого оживления спроса на внутреннем рынке в обозримом будущем не приходится.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десятки «Кинжалов» и «Калибров» ударили по энергетике Украины. Взрывы гремели по всей стране, в Киеве пропало электричество

    Раскрыта главная версия пропажи Усольцевых в российской тайге

    Американские ученые прокомментировали распоряжение Трампа провести ядерные испытания

    Раскрыт секретный смартфон Samsung

    ВСУ оставили в приграничье предмет с устрашающей надписью о россиянах

    Миллионер лишился состояния из-за 24-летней любовницы и расправился с ней

    Популярная рэперша повторила оголяющий тело образ Тины Тернер

    Трамп раскрыл тему переговоров с Россией

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших на Москву беспилотников

    Китай утвердил запуск корабля Shenzhou-21 к станции Tiangong

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости