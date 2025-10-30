Интернет и СМИ
Азербайджан ликвидировал представительство Би-би-си

Азербайджан назвал незаконной деятельность представительства Би-би-си в стране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Toby Melville / Reuters

Азербайджан ликвидировал представительство британской радиовещательной корпорации Би-би-си в стране и аннулировал аккредитации журналистов. Об этом сообщает агентство АПА, ссылаясь на сообщение юридического отдела Агентства по развитию медиа республики.

Власти пояснили, что представительство этого СМИ работало без необходимого международного соглашения, а потому его деятельность не имеет никаких правовых оснований и является незаконной.

Ранее в Баку освободили главу редакции российского агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Решение об освобождении журналиста было принято накануне встречи российского лидера Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева.

30 июня в офис агентства «Sputnik Азербайджан» пришла полиция. Правоохранители задержали Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов обвинили в незаконном предпринимательстве и мошенничестве и приговорили к четырем месяцам предварительного заключения.

