09:25, 30 октября 2025

Раскрыт секретный смартфон Samsung

GalaxyClub: Продолжение ультратонкого Galaxy S25 Edge выйдет, несмотря на провал
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
Galaxy S26 Edge

Galaxy S26 Edge. Samsung

Корпорация Samsung может все же выпустить новый ультратонкий смартфон. Об этом сообщает издание GalaxyClub.

В середине октября корейские инсайдеры рассказали, что Samsung не будет выпускать продолжение Galaxy S25 Edge. Позже информацию о том, что ультратонкий телефон провалился в продаже, подтвердили другие источники. Однако инсайдеры GalaxyClub сообщили, что корейский IT-гигант все же может представить новый аппарат S26 Edge.

Они пояснили, что некий секретный девайс, находящийся в разработке Samsung, раскрыли под названием More Slim («Более тонкий»). При этом S25 Edge имел кодовое обозначение Slim («Тонкий»).

Исходя из этих данных, можно предположить, что S26 Edge будет еще тоньше своего предшественника. Galaxy S25 Edge появился в мае, телефон получил корпус толщиной всего 5,8 миллиметра. Одним из главных конкурентов девайса называют Apple iPhone Air, корпус которого имеет толщину 5,6 миллиметра.

Ранее выяснилось, что компания Samsung задержала выпуск Android 16 на Galaxy S25. Ожидается, что фирма представит обновление вместе со смартфонами линейки Galaxy S26 в начале 2026 года.

