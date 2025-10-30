Главнокомандующий ВСУ Сырский отправился на фронт

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский лично отправился на фронт. Об этом пишет военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Военачальник пообещал президенту страны Владимиру Зеленскому деблокировать подразделения ВСУ в Мирнограде (Димитрове), а также вернуть контроль над войсками на покровском направлении. «Шанс поймать иуду Сырского и послать его штабу "бандероль" в виде пары-тройки фугасных авиабомб (ФАБ) есть», — отметил журналист.

Ранее Зеленский оценил ситуацию под Покровском. «Наиболее сложно сейчас на покровском направлении. Самая большая интенсивность боевых действий, сильное сосредоточение россиян», — сказал он.

Британский аналитик Александр Меркурис указал, что Зеленский и Сырский должны приказать военным в Красноармейске (украинское название — Покровск) сложить оружие. Он подчеркнул, что это было бы самым гуманным решением. Однако Зеленский не пойдет на такой шаг, поскольку тогда его западные партнеры поймут, что он обманывал их насчет способности украинской армии сдерживать продвижение российских войск, резюмировал эксперт.