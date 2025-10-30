Клуб НХЛ с россиянином в составе одержал очередную победу

«Коламбус» победил «Торонто», Проворов забросил вторую шайбу в сезоне

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в ночь на четверг, 30 октября, и завершился со счетом 6:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Коул Силлинджер (два гола), Зак Веренски, Данте Фаббро, Мэтью Оливер, а также россиянин Иван Проворов. Для Проворова шайба стала второй в нынешнем сезоне, он набрал 4 очка (2 гола и 2 передачи). Ассистировали ему соотечественники Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко, для каждого из которых очко стало десятым в сезоне.

У «Торонто» шайбы забили Сэмми Бле, Джон Таварес и Николас Робертсон. Форвард «Мэйпл Лифс» Таварес отметился своей 500-й шайбой в НХЛ, став 49-м игроком в истории лиги, достигшим этого рубежа.

Ранее сообщалось, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче НХЛ. Судьи погасили конфликт и не стали никого наказывать.