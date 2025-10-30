Спорт
23:11, 30 октября 2025Спорт

Махачев высказался о стоимости аренды жилья в Нью-Йорке

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев высказался о стоимости аренды жилья в Нью-Йорке. Об этом сообщает Sport24.

По словам спортсмена, который сейчас снимает дом в городе, он не видел нигде в мире таких высоких цен. «Хозяева этого дома, наверное, живут здесь всего лишь месяц в году. Остальное время сдают», — заявил Махачев.

В мае нынешнего года Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе. Это связано с переходом российского бойца в полусредний дивизион. В своем следующем поединке Махачев в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

Россиянин стал чемпионом UFC в легком весе в октябре 2022 года. После этого Махачев провел рекордные четыре успешные защиты титула. Всего на его счету 27 побед при единственном поражении.

    Все новости