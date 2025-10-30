Культура
00:13, 31 октября 2025Культура

Названа дата и место прощания с актером Анатолием Меньщиковым

Прощание с Анатолием Меньщиковым состоится 3 ноября в театре Вахтангова
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Филиппов Алексей / ITAR-TASS

Церемония прощания с заслуженным артистом России Анатолием Меньщиковым состоится 3 ноября с 10:00 до 12:00 в Большом фойе Театра имени Евгения Вахтангова, в котором актер служил 48 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра и заслуженного деятеля искусств РФ Кирилла Крока.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.

Анатолий Меньщиков ушел из жизни 30 октября, ему было 75 лет. Причиной стала продолжительная болезнь.

Свою первую роль Анатолий Меньщиков сыграл еще в 1968 году, тогда он работал машинистом сцены Театра на Таганке и заменил заболевшего актера в спектакле «Тартюф». Помимо служения в Театре Вахтангова, он играл в кино, например, сыграл Николая Александровича в «Глухаре-2» и Пахома в «Детстве Никиты».

Ранее «Лента.ру» писала о том, что звезду «Полицейского с Рублевки» Романа Попова похоронят в Москве. Попов ушел из жизни 28 октября из-за рецидива рака мозга.

