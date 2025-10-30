Пожилой мужчина сварился в душе отеля

В США пенсионер стал жертвой обжигающего душа в отеле

В США 72-летний мужчина не выжил после ожогов, полученных в душе отеля Marriott. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Террил Джонсон приехал из Техаса в Сан-Хосе, штат Калифорния, на выпускной внучки и заселился в отель сети Marriott. Когда пенсионер решил принять душ, на него неожиданно хлынула обжигающая вода температурой пимрно 57-58 градусов по Цельсию. Джонсон «фактически сварился заживо», получив ожоги 33 процентов тела. Хотя в номере он был не один, спасти его не смогли.

Семья подала на отель в суд. В иске указано, что пожилой мужчина не смог самостоятельно выбраться из душевой кабины, а члены семьи не могли помочь ему без получения ожогов. Они вынуждены были наблюдать, как у жертвы «кожа отслаивается от тела». Отель нарушил калифорнийский сантехнический кодекс, ограничивающий температуру воды в душевых 49 градусами по Цельсию.

Джонсона, ветерана морской пехоты и бывшего старшего техника транспортного управления Лос-Анджелеса, не стало за день до выпускной церемонии внучки, оканчивающей Университет Сан-Хосе. У него осталась жена, с которой он прожил 54 года, двое детей и четверо внуков.

Ранее сообщалось, что в Индии полуторогодовалая девочка упала в чан с кипящим молоком на кухне школьной столовой и сварилась заживо. Трагическое происшествие случилось в конце сентября в штате Андхра-Прадеш.