Наука и техника
13:20, 30 октября 2025Наука и техника

Привычные продукты помогли снизить риск кальцификации сосудов

JN: Цельномолочные продукты снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Екатерина Графская
Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Новое исследование показало, что регулярное употребление цельномолочных продуктов в молодости может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний десятилетия спустя. Работа ученых из Университета Миннесоты опубликована в журнале The Journal of Nutrition (JN).

В ходе исследования стало известно, что у людей, которые чаще пили цельное молоко или ели сыр и йогурт с полным содержанием жира, вероятность кальцификации артерий — раннего признака сердечных болезней — была на 24 процента ниже, чем у тех, кто предпочитал обезжиренные аналоги.

Исследование основано на данных более 3,1 тысячи участников крупного проекта CARDIA, за которыми наблюдали в течение 25 лет — от юности до среднего возраста. Ученые оценивали связь между типом потребляемых молочных продуктов и риском отложения кальция в стенках сосудов. Выяснилось, что цельное молоко оказывало заметный защитный эффект, тогда как обезжиренные и низкожирные продукты такого влияния не имели.

Ученые подчеркивают, что эффект может быть связан не только с жиром, но и с особенностями метаболизма, который формируется в молодом возрасте. В дальнейшем исследователи планируют выяснить, какие именно соединения молочного жира защищают сосуды и можно ли использовать их в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление сыра может снижать риск развития деменции.

