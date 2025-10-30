Спорт
06:46, 31 октября 2025Спорт

Россиянин пробежал полумарафон в кроксах и показал последствия

Россиянин Искандер Ядгаров пробежал полумарафон в кроксах и показал последствия
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @i.yadgarov

Российский легкоатлет Искандер Ядгаров пробежал полумарафон в испанской Валенсии в кроксах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Аккурат после десятки начала гореть подошва. Это было ужасно: пупырышки намазолили мне всю стопу, и на второй половине дистанции это чувствовалось на каждом шаге», — рассказал Ядгаров. Он добавил, что пробежал дистанцию в 21,0975 километра за 1 час 9 минут и одну секунду.

Спортсмен также показал последствия для его ног. Он снял кроксы, продемонстрировав, что стер ступни до крови.

В 2022 году Ядгаров рассказал о сложностях жизни в Португалии. «Бюрократия, огромные очереди, неспешная жизнь, закрытые в полдень кафешки, отсутствие или плохая развитость привычных сервисов — все то, от чего я так отвык в Москве, вдруг настигло меня здесь», — пожаловался он.

