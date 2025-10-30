Российский суд продлил арест обвиняемому в расправе над депутатом Рады Ильей Кивой

В Москве Тверской районный суд продлил арест бизнесмену Араику Амирханяну, обвиняемому в соучастии в расправе над бывшим депутатом Верховной Рады Украины Ильей Кивой. Об этом сообщает ТАСС.

По ходатайству следствия, обвиняемого оставили в СИЗО до 6 декабря. Следствие полагает, что Амирханян проинформировал сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) о местонахождении Кивы, его распорядке дня и маршрутах передвижения, что могло помочь киллеру осуществить задуманное. Амирханян обвинения отрицает, напоминая, что именно он обеспечил экс-депутата Рады бронированным автомобилем.

Он напомнил, что за его симпатии к России Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства.

22 сентября обвиняемый Амирханян заявил, что его подставили.

6 декабря 2023 года экс-депутату Верховной Рады Илье Киве выстрелили в голову из пистолета.