Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:50, 30 октября 2025Силовые структуры

Российский суд продлил арест обвиняемому в расправе над депутатом Рады Ильей Кивой

В Москве продлили арест фигуранту дела об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Москве Тверской районный суд продлил арест бизнесмену Араику Амирханяну, обвиняемому в соучастии в расправе над бывшим депутатом Верховной Рады Украины Ильей Кивой. Об этом сообщает ТАСС.

По ходатайству следствия, обвиняемого оставили в СИЗО до 6 декабря. Следствие полагает, что Амирханян проинформировал сотрудников службы безопасности Украины (СБУ) о местонахождении Кивы, его распорядке дня и маршрутах передвижения, что могло помочь киллеру осуществить задуманное. Амирханян обвинения отрицает, напоминая, что именно он обеспечил экс-депутата Рады бронированным автомобилем.

Он напомнил, что за его симпатии к России Владимир Зеленский лишил его украинского гражданства.

22 сентября обвиняемый Амирханян заявил, что его подставили.

6 декабря 2023 года экс-депутату Верховной Рады Илье Киве выстрелили в голову из пистолета.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев после слов Путина пригрозил желающим попасть в Купянск и Красноармейск журналистам

    Власти Польши анонсировали открытие двух погранпунктов на границе с Белоруссией

    В России объяснили угрозы Киева желающим попасть в Купянск и Красноармейск журналистам

    Международные резервы России сократились

    Оценены шансы Неймара забить мяч на чемпионате мира-2026

    Популярная среди россиян Bluetooth-колонка загорелась во время работы

    Москвичам назвали время прихода ощутимого снега

    ООН прокомментировала заявления Трампа о ядерных испытаниях

    Владельцам собак назвали действительно необходимые вещи для питомца

    Советский танк Победы «зацепили» в горах Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости