Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:01, 31 октября 2025Интернет и СМИ

Семья Гоблина скормила птицам больше 60 килограммов семечек

Блогер Пучков заявил, что его жена за год скормила птицам 60 килограммов семечек
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что его семья скормила птицам десятки килограммов семечек. Об этом он вспомнил в эфире радио Sputnik, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, он сам не любит подкармливать птиц, однако это делает его жена. Пучков рассказал, что к ним на участок прилетают синицы и зеленушки. «В общем, их там целая орава. Приготовься: за год она им скармливает 60 килограммов семечек. У нас там птицы все охвачены, так сказать, едой», — поделился подробностями переводчик.

Ранее Гоблин пожаловался, что сильно отравился покупной едой. Он заявил, что съел бутерброд из магазина и, по его ощущениям, едва не расстался с жизнью.

До этого блогер высказался о планах поехать в Европу. Он заявил, что не стал бы посещать западные страны из соображений безопасности.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Орел. Обломки сбитых БПЛА повредили оборудование местной ТЭЦ

    Американский подполковник рассказал о влиянии на США военных испытаний в России

    Назван проявляющийся в туалете неочевидный симптом импотенции

    В России высказались об условиях применения «Орешника» в зоне СВО

    Россиянин пробежал полумарафон в кроксах и показал последствия

    Предсказан рост стоимости жилья в аренду на ближайшие два года

    Стала известна новая причина возникновения ожирения

    В Москве на восемь суток арестовали мужчину за прыжок с вагона метро в реку

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА в трех российских городах

    В России предложили вернуть обществознание для шестых и седьмых классов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости