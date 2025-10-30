Семья Гоблина скормила птицам больше 60 килограммов семечек

Блогер Пучков заявил, что его жена за год скормила птицам 60 килограммов семечек

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что его семья скормила птицам десятки килограммов семечек. Об этом он вспомнил в эфире радио Sputnik, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, он сам не любит подкармливать птиц, однако это делает его жена. Пучков рассказал, что к ним на участок прилетают синицы и зеленушки. «В общем, их там целая орава. Приготовься: за год она им скармливает 60 килограммов семечек. У нас там птицы все охвачены, так сказать, едой», — поделился подробностями переводчик.

Ранее Гоблин пожаловался, что сильно отравился покупной едой. Он заявил, что съел бутерброд из магазина и, по его ощущениям, едва не расстался с жизнью.

До этого блогер высказался о планах поехать в Европу. Он заявил, что не стал бы посещать западные страны из соображений безопасности.