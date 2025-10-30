Спорт
16:32, 30 октября 2025Спорт

Тарасова оценила решение по делу Валиевой

Тарасова: Не было ожиданий, что дело Валиевой позитивно закончится
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение Федерального суда Швейцарии, который обязал российскую фигуристку Камилу Валиеву выплатить около 2,3 миллиона рублей судебных издержек по делу о нарушении антидопинговых правил. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова заявила, что не ожидала положительного исхода событий. «Почему у такой девочки, которая известна на весь мир, нет самой лучшей защиты? Не было ожиданий, что позитивно закончится. Уже скоро она сможет выступать. Делают с нами все, что хотят, а у нас все слабая защита», — заявила она.

Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оставив в силе вердикт о дисквалификации спортсменки. Согласно решению суда, Валиева должна компенсировать судебные расходы в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по 8 тысяч франков каждому (в общей сложности около 23 тысяч франков, почти 2,3 миллиона рублей).

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Позднее ее лишили золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).

