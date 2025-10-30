Тарасова оценила решение по делу Валиевой

Тарасова: Не было ожиданий, что дело Валиевой позитивно закончится

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение Федерального суда Швейцарии, который обязал российскую фигуристку Камилу Валиеву выплатить около 2,3 миллиона рублей судебных издержек по делу о нарушении антидопинговых правил. Ее слова приводит ТАСС.

Тарасова заявила, что не ожидала положительного исхода событий. «Почему у такой девочки, которая известна на весь мир, нет самой лучшей защиты? Не было ожиданий, что позитивно закончится. Уже скоро она сможет выступать. Делают с нами все, что хотят, а у нас все слабая защита», — заявила она.

Ранее сообщалось, что суд отклонил ходатайство Валиевой о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оставив в силе вердикт о дисквалификации спортсменки. Согласно решению суда, Валиева должна компенсировать судебные расходы в размере 7 тысяч швейцарских франков, а также выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по 8 тысяч франков каждому (в общей сложности около 23 тысяч франков, почти 2,3 миллиона рублей).

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Позднее ее лишили золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр 2022 года (вместе со всей сборной России).