23:43, 30 октября 2025Россия

Украинские БПЛА уничтожили в российском регионе

Губернатор Миляев: Два украинских БПЛА уничтожили в Тульской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) с 19:00 до 23:00 уничтожили два украинских беспилотника в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

По его словам, пострадавших нет. Повреждений зданий не зафиксировано.

Ранее стало известно, что средства ПВО за три часа сбили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Днем 30 октября Украина попыталась атаковать Крым и еще четыре российских региона — Брянскую, Белгородскую, Курскую и Калужскую области. Средства ПВО уничтожили 30 дронов.

    Все новости