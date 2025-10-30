Моя страна
Советский танк Победы «зацепили» в горах Крыма

Поисковики нашли в горах Крыма подорванный на мине в 1944-м танк Т-34
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: kishjar? / Wikimedia

Участники поисковой экспедиции из крымских отрядов «Бельбек» и «Севастополь» нашли фрагменты советского танка Т-34. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Поисковики, как отмечается, поднялись на гору Каратау. В этом месте в 1944-м шли ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Там же специалисты «зацепили» части боевой машины.

Все фрагменты танка оказались разбросаны на несколько сотен метров. Боевая машина могла быть подорвана, наехав на вражескую мину, из-за чего ее части все еще находят и достают из земли поисковики.

Т-34, как предполагается, принадлежал 19-му танковому корпусу, который освобождал Севастополь весной 1944 года и находился в крымских горах. На данный момент выяснить судьбу экипажа специалисты не смогли, однако работа активно продолжается.

Т-34 считается одним из самых массовых танков времен Второй мировой войны. Он был основной бронемашиной Красной армии и успел принять участие во всех ключевых боевых операциях, включая последнюю — штурм Берлина в 1945-м.

Ранее поисковики нашли под Ржевом обломки советского бомбардировщика Пе-2, сбитого в годы Великой Отечественной войны. Археологи достали из земли обломки техники, сгоревший парашют и останки экипажа с их личными вещами. Уникальным явлением стали «слезы самолета».

Также сбитый в годы войны бомбардировщик удалось найти в ущелье Карачаево-Черкесии. А в Новороссийске поисковики достали со дна Черного моря обломки немецких бомбардировщиков.

    Все новости