В ЕС раскрыли подробности новых мер против российских дипломатов

Хиппер: Новые меры ЕС против российских дипломатов касаются членов их семей

Новые санкции Европейского союза (ЕС) против российских дипломатов также касаются членов их семей. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы объединения Анитта Хиппер, ее слова приводит РИА Новости.

«Требование об уведомлении также распространяется на членов семей дипломатического или консульского персонала, административно-технического или обслуживающего персонала российских дипломатических представительств или консульских учреждений. Но меры не распространяется на несовершеннолетних или членов семьи, которые не являются частью домохозяйства», — пояснила она.

Также Хиппер указала, что российские дипломаты теперь обязаны направлять уведомление о своей поездке в страны ЕС «как минимум за 24 часа до пересечения границы».

23 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подтвердила, что в рамках 19-го пакета санкций против России страны сообщества намерены ввести ограничения на передвижение российских дипломатов на территории союза.

24 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва даст жесткий и действенный ответ на новые рестрикции Брюсселя.