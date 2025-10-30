Интернет и СМИ
16:28, 30 октября 2025Интернет и СМИ

В Европе обратили внимание на неутешительный прогноз для Зеленского

L'AntiDiplomatico: Зеленский требует оружие, но у него скоро не будет солдат
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Итальянское издание L'AntiDiplomatico обратило внимание на неутешительные прогнозы в СМИ для президента Украины Владимира Зеленского относительно конфликта. Материал обозревателя Фабрицио Поджи, посвященный этой теме, доступен на сайте издания.

В материале с заголовком «Зеленский продолжает требовать оружие, но вскоре у него не будет солдат, чтобы его использовать» приводится отрывок из статьи немецкой газеты Berliner Zeitung, которая ранее заявила, что число украинских солдат, которые с начала спецоперации на Украине дезертировали из армии, равно численности вооруженных сил Германии.

«Масштабы дезертирства в украинской армии в сочетании с массовым уклонением от мобилизации бросают тень на заявление президента Зеленского о том, что Украине нужны не солдаты НАТО, а только оружие. (...) Запад может продолжать поставлять оружие, но вскоре, возможно, будет некому им управлять», — процитировали в итальянском издании статью Berliner Zeitung.

При этом Зеленский, как добавили в L'AntiDiplomatico, не готов к политическим компромиссам и намерен втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Автор материала также привел мнение политолога Алексея Наумова, который счел, что Киев продолжает стоять на своем в надежде на то, что США и Евросоюз будут втянуты в непосредственные военные действия с Москвой.

Ранее британская газета The Times назвала сроки разгрома Украины. По мнению журналистов, страна не сможет продержаться до весны из-за многочисленных проблем.

Перед этим обозреватель Марк Чемпион заявил об отсутствии у Запада плана для Украины. При этом у России есть план победы, указал аналитик.

    Все новости