Женщина — ветеран Великой Отечественной войны стала жертвой аферистов

В Подмосковье мошенники обманули ветерана Великой Отечественной войны

В Подмосковье полиция задержала 18-летнего курьера аферистов, обманувших 101-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, пенсионерке позвонили неизвестные и представились правоохранителями. Они заявили, что мошенники пытаются перевести все ее сбережения на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Потерпевшая сняла со счета 185 тысяч рублей и передала курьеру. Его задержали при получении пакета с наличностью. Он рассказал, что нашел предложение о работе в мессенджере. Куратор сообщал ему адреса, по которым надо было забирать финансы и переводить на счет нанимателя, оставляя себе процент.

Похищенные сбережения были возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело.

