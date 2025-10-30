Силовые структуры
13:45, 30 октября 2025Силовые структуры

Женщина — ветеран Великой Отечественной войны стала жертвой аферистов

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Eo naya / Shutterstock / Fotodom

В Подмосковье полиция задержала 18-летнего курьера аферистов, обманувших 101-летнюю женщину — ветерана Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, пенсионерке позвонили неизвестные и представились правоохранителями. Они заявили, что мошенники пытаются перевести все ее сбережения на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Потерпевшая сняла со счета 185 тысяч рублей и передала курьеру. Его задержали при получении пакета с наличностью. Он рассказал, что нашел предложение о работе в мессенджере. Куратор сообщал ему адреса, по которым надо было забирать финансы и переводить на счет нанимателя, оставляя себе процент.

Похищенные сбережения были возвращены владелице. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Московский городской суд утвердил приговор сыну известного российского актера Вадима Демчога Вильяму за обман 82-летнего пенсионера.

    Все новости