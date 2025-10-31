Американский сенатор заявил о последствиях одного шага со стороны Трампа

Сенатор Рид: Возобновление ядерных испытаний в США стало бы ошибкой Трампа

Возобновление испытаний ядерного оружия станет безрассудным шагом со стороны администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Свое мнение высказал американский сенатор от Демпартии Джек Рид, пишет ТАСС.

«Нарушение моратория на ядерные испытания, который Соединенные Штаты, Россия и Китай соблюдают с 1990-х годов, было бы стратегически безрассудным шагом», — отметил он.

Это неизбежно подтолкнуло бы Москву и Пекин к возобновлению собственных программ испытаний, добавил политик. По мнению Рида, американские испытания также послужили бы для Пакистана, Индии и КНДР оправданием для расширения собственных программ.

Сами Штаты очень мало приобрели бы от подобных испытаний, но лишились бы десятилетий тяжело достигнутого прогресса в предотвращении распространения ядерного оружия, резюмировал Рид.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил ядерные арсеналы России и Китая. До этого стало известно, что Дональд Трамп распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Он также заявил, что Штаты обладают самым большим арсеналом ядерного оружия, но в течение пяти лет Китай может их догнать.

В России же ответили, что решение Трампа о возобновлении испытаний с юридической точки зрения не вписываются в обязательства США по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

