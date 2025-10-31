Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:04, 31 октября 2025Экономика

Анонсировано отсутствие прибыли у «АвтоВАЗа» в ближайшие годы

В Самарской области заявили, что у «АвтоВАЗа» не будет прибыли до 2028 года
Дмитрий Воронин

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

У «АвтоВАЗа» в ближайшие годы будет отсутствовать чистая прибыль, анонсировал в Самарской губернской думе врио замминистра промышленности и торговли региона Сергей Тишин. Его цитирует «Интерфакс».

В ходе обсуждения одобренных депутатами налоговых льгот для местных предприятий, одной из которых стало продление льготной нулевой ставки по налогу на прибыль для инвесторов, являющихся участниками специальных инвестиционных контрактов (СПИК), чиновник уточнил, что мера направлена на поддержку «АвтоВАЗа».

«У предприятия прибыли в 2024 году, в 2025 году и, по прогнозным расчетам по СПИКу, до 2028 года по году не будет», — сказал Тишин, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что автопроизводитель сможет благодаря льготе уйти от излишних займов, высвободив «внутри года» 33 миллиона рублей оборотных средств, необходимых для расчетов.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» рассчитывает на рост национального рынка в следующем году до 1,5 миллиона машин и увеличение своих продаж на 15-20 процентов от ожидаемого в 2025-м уровня. Также в компании готовы для насыщения рынка такси необходимым объемом машин, допущенных к работе по новому закону о локализации, увеличить производственный план на 2026 год вплоть до дополнительных 100-200 тысяч авто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

    Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

    Названы три условия для перехода на зимнюю резину

    Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

    P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

    Европа придумала для Китая необычный тариф

    Поклонников смутил живот беременной Муцениеце

    В Турции завершили активные поиски пропавшего в Босфоре российского пловца Свечникова

    Россиянка чудом выбралась с полыхающей мансарды и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости