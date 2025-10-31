Анонсировано отсутствие прибыли у «АвтоВАЗа» в ближайшие годы

В Самарской области заявили, что у «АвтоВАЗа» не будет прибыли до 2028 года

У «АвтоВАЗа» в ближайшие годы будет отсутствовать чистая прибыль, анонсировал в Самарской губернской думе врио замминистра промышленности и торговли региона Сергей Тишин. Его цитирует «Интерфакс».

В ходе обсуждения одобренных депутатами налоговых льгот для местных предприятий, одной из которых стало продление льготной нулевой ставки по налогу на прибыль для инвесторов, являющихся участниками специальных инвестиционных контрактов (СПИК), чиновник уточнил, что мера направлена на поддержку «АвтоВАЗа».

«У предприятия прибыли в 2024 году, в 2025 году и, по прогнозным расчетам по СПИКу, до 2028 года по году не будет», — сказал Тишин, отвечая на соответствующий вопрос. Он отметил, что автопроизводитель сможет благодаря льготе уйти от излишних займов, высвободив «внутри года» 33 миллиона рублей оборотных средств, необходимых для расчетов.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» рассчитывает на рост национального рынка в следующем году до 1,5 миллиона машин и увеличение своих продаж на 15-20 процентов от ожидаемого в 2025-м уровня. Также в компании готовы для насыщения рынка такси необходимым объемом машин, допущенных к работе по новому закону о локализации, увеличить производственный план на 2026 год вплоть до дополнительных 100-200 тысяч авто.