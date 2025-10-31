Интернет и СМИ
17:36, 31 октября 2025Интернет и СМИ

Арестович раскрыл впечатления от интервью с Собчак

Арестович заявил, что ему не понравилось давать интервью Собчак
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл впечатления от интервью, которое он дал журналистке и телеведущей Ксении Собчак. На эту тему он высказался в беседе с блогером Николаем Соболевым, запись доступна на YouTube.

Арестович заявил, что интервью длилось семь часов. По словам бывшего советника офиса президента Украины, беседа ему не понравилась, поскольку, по его мнению, журналистка говорила с ним на одни и те же темы.

«Семь часов говорить: "Вот, вы переоделись, у вас нет шансов, вы ***, вы никчемный, вас забудут и вас не будет". Наверное, для кого-то это имело какую-то ценность, но не для меня», — пояснил он.

Кроме того, бывший советник назвал постановочной сцену в интервью, в которой Собчак задает ему вопрос о том, часто ли он переобувается. Он добавил, что журналистка предупредила его об этом вопросе. Свое согласие ответить на этот вопрос Арестович объяснил любовью к самоиронии.

Большое интервью с Арестовичем вышло на YouTube-канале Собчак 6 октября. Среди прочего бывший советник главы офиса президента Украины заявил о компромате на украинского лидера Владимира Зеленского и рассказал о политических целях бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Собчак также спросила у Арестовича, много ли у него обуви. Бывший советник ответил фразой «есть немножко, но я не фанат», и назвал примерное количество пар обуви в своем гардеробе.

