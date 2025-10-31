Дядя расправившегося с российским байкером обвинил россиян в провокациях

Дядя обвиняемого в убийстве байкера Ковалева обвинил россиян в провокациях

Дядя расправившегося с 24-летним российским байкером Кириллом Ковалевым на парковые в Москве на заседании суда обвинил россиян в провокациях. Об этом сообщает «Газета.ру».

По данным издания, мужчина заявил, что против его семьи якобы встала вся Россия и это недопустимое проявление национализма. В своей речи на суде он рассказал, что прокуратура и защита пострадавших много врут. Кроме того, родственник обвиняемого высказал недовольство тем, что родители байкера подали к фигуранту иск на 100 миллионов рублей. Отмечается, что до этого другой родственник обвиняемого в расправе пытался сам перевести Ковалевым 500 тысяч рублей, но те отказались принимать деньги.

12 сентября стало известно, что родители Ковалева потребовали 100 миллионов рублей с шестерых обвиняемых в расправе над ним.

Преступление произошло 17 апреля 2024 года в районе Люблино. Тогда 21-летний Шахин Аббасов ударил ножом байкера, который сделал ему замечание за парковку на тротуаре у многоэтажного дома на улице Краснодарской.