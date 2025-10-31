Голливудский продюсер расправился с моделью и ее подругой

В США продюсера Пирса приговорили к 146 годам тюрьмы за убийство двух девушек

В США голливудского продюсера, который расправился с моделью и ее подругой, приговорили к 146 годам тюрьмы. Об этом пишет People.

42-летний Дэвид Брайан Пирс попал под суд за отравление наркотиками модели Кристи Джайлз и ее подруги Хильды Кабралес-Арсолы. Мужчина познакомился с девушками на вечеринке в Лос-Анджелесе ночью 13 ноября 2021 года. Через некоторое время он предложил им продолжить общение у него дома. Те согласились и поехали на квартиру к Пирсу вместе с его приятелем, актером Брантом Осборном.

Спустя полчаса Джайлз вызвала такси, однако к машине так и не вышла. Через несколько часов Пирс и Осборн вытолкали девушек из своих машин около разных больниц. Джайлз врачи спасти не смогли. Кабралес-Арсолу подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Позже было принято решение прекратить поддержание жизни из-за фатальной полиорганной недостаточности. В организмах девушек обнаружили смесь наркотиков, включая кокаин, фентанил и другие.

В ходе следствия также выяснилось, что с 2007 по 2021 год Пирс накачал наркотиками и изнасиловал по меньшей мере семь женщин. В июле 2022 года его обвинили в смерти модели и ее подруги. В феврале 2025-го бывшего продюсера признали виновным. 29 октября его приговорили к 146 годам тюрьмы. Осборна признали соучастником. В данный момент он ожидает пересмотра дела.

Ранее в США бывшего финансиста с Уолл-стрит Говарда Рубина арестовали по обвинению в сексуальной эксплуатации десятка женщин. Мужчина оборудовал в своем пентхаусе помещение, где пытал девушек.