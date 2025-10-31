Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:33, 31 октября 2025Россия

Кремль высказался о награждении Путиным основателей «Буревестника»

Песков: Путин скорее всего наградит госнаградами создателей «Буревестника»
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Seleznev Pavel / news.ru / Global Look Press

Президент России Владимир Путин с большей долей вероятности наградит государственными наградами создателей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«С большой долей вероятности можно предположить, что да [наградит]», — сообщил Песков.

26 октября Путин заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Он отметил, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». «Буревестник» способен преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны, что делает его одним из самых инновационных и стратегически значимых элементов российского вооружения, указывал президент.

Спустя два дня, 28 октября, Путин сообщил о проведении испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Президент рассказал, что при испытаниях аппарата удалось запустить атомную энергетическую установку.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о резкой смене позиции Трампа по Украине

    Важность финансирования Украины Европой оценили

    В России отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине

    Россияне начали экономить на еде

    Детский тренер российского военно-спортивного клуба оказался в суде

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Еврокомиссия задумала судиться с тремя странами ЕС из-за Украины

    Подруга бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых озвучила версию ее пропажи

    Россиянам предложили платить за проезд танцами

    Мужчина похитил королеву красоты и расправился с ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости