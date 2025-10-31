Кремль высказался о награждении Путиным основателей «Буревестника»

Песков: Путин скорее всего наградит госнаградами создателей «Буревестника»

Президент России Владимир Путин с большей долей вероятности наградит государственными наградами создателей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«С большой долей вероятности можно предположить, что да [наградит]», — сообщил Песков.

26 октября Путин заявил, что испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой успешно завершены. Он отметил, что это «уникальное изделие, не имеющее аналогов в мире». «Буревестник» способен преодолевать неограниченные расстояния и обходить системы противоракетной обороны, что делает его одним из самых инновационных и стратегически значимых элементов российского вооружения, указывал президент.

Спустя два дня, 28 октября, Путин сообщил о проведении испытания беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой «Посейдон». Президент рассказал, что при испытаниях аппарата удалось запустить атомную энергетическую установку.