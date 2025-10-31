Силовые структуры
19:21, 31 октября 2025Силовые структуры

Лживый пост об СВО оценили в шесть лет колонии

Суд приговорил к 6 годам колонии жителя Калининграда за ложный пост об СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Московский районный суд Калининграда приговорил к шести годам лишения свободы местного жителя за лживый пост о специальной военной операции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

38-летний подсудимый признан виновным по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение ложной информации об использовании Вооруженных Сил России»). Ему запрещено на протяжении четырех лет после отбытия наказания заниматься администрированием сайтов.

В приговоре указано, что в мае 2022 года калининградец на странице в соцсети разместил недостоверную публикацию о якобы имевших место действиях Вооруженных Сил России против мирного населения в ходе СВО.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест историка-иноагента Тамары Эйдельман, в отношении которой возбуждены два уголовных дела о распространении фейков.

