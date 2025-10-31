Малкин превзошел рекорд Овечкина в НХЛ

Малкин превзошел рекорд Овечкина по очкам в 39 лет в первых 12 матчах НХЛ

«Питтсбург Пингвинс» на выезде обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 31 октября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе хозяев гол на счету россиянина Кирилла Карпизова. У гостей результативной передачей отметился его соотечественник Евгений Малкин.

Российский форвард «Пингвинс» довел количество очков в нынешнем сезоне до 17 и установил рекорд НХЛ по баллам за результативность для игроков старше 39 лет в первых 12 матчах сезона. Предыдущее достижение принадлежало форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину и бывшему нападающему «Детройт Ред Уингс» Горди Хоу. Им в возрасте Малкина за тот же отрезок удалось набрать по 16 очков.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).