Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
10:18, 31 октября 2025Спорт

Малкин превзошел рекорд Овечкина в НХЛ

Малкин превзошел рекорд Овечкина по очкам в 39 лет в первых 12 матчах НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Gary A. Vasquez / Imagn Images / Reuters

«Питтсбург Пингвинс» на выезде обыграл «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 31 октября, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе хозяев гол на счету россиянина Кирилла Карпизова. У гостей результативной передачей отметился его соотечественник Евгений Малкин.

Российский форвард «Пингвинс» довел количество очков в нынешнем сезоне до 17 и установил рекорд НХЛ по баллам за результативность для игроков старше 39 лет в первых 12 матчах сезона. Предыдущее достижение принадлежало форварду «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину и бывшему нападающему «Детройт Ред Уингс» Горди Хоу. Им в возрасте Малкина за тот же отрезок удалось набрать по 16 очков.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Солнечную систему вторгся загадочный объект. Что известно об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS?

    Готовившим диверсию в воинской части Подмосковья братьям-близнецам смягчили приговор

    Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в российском городе

    Шойгу назвал попытки Запада победить Россию обреченными на провал

    У турецкой платежной системы отозвали лицензию

    Названы лучшие отели мира

    Американский журналист раскрыл первый вопрос Трампа после покушения

    Российский гимнаст оценил объективность судейства на чемпионате мира-2025

    США приблизились к абсолютному рекорду шатдауна

    Шойгу высказался о попытках победить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости