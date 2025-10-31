Молодой человек вышел из комы и разоблачил убийцу перед смертью

People: Американец вышел из комы перед смертью и обвинил в ней свою возлюбленную

В США попавший в автокатастрофу житель Флориды вышел из комы и перед смертью разоблачил убийцу. Об этом пишет People.

22-летний Дэниел Уотерман и его 24-летняя возлюбленная Лея Мамби попали в аварию 9 февраля. Машина, которой управляла девушка, вылетела с шоссе в округе Флаглер и врезалась в дерево. Оба получили тяжелые травмы, Уотерман впал в кому. В мае американец пришел в себя и успел пообщаться со следователями. Молодой человек рассказал, во время поездки Мамби сообщила ему, что беременна. Кроме того, она узнала, что он получил текстовое сообщение от некоей женщины из Нью-Йорка. Из-за этого Уотерман и Мамби начали ругаться.

При этом американка стала неосторожно вести автомобиль на большой скорости. В какой-то момент она притормозила, и Уотерман попытался выпрыгнуть из машины. После этого Мамби увеличила скорость и заявила: «Мне все равно, что случится, но ты получишь по заслугам». Вскоре машина врезалась в дерево. Через несколько дней Мамби заявила следователям, что не помнит, что происходило перед аварией. Несмотря на тяжелые травмы, врачам удалось не только спасти ее, но и сохранить ребенка.

За жизнь Уотермана медики боролись больше полугода, однако 8 октября его не стало. В пятницу, 24 октября Мамби обвинили в смерти возлюбленного и ряде других преступлений. Кроме того, семья Уотермана добивается лишения Мамби родительских прав. «Мы не можем допустить, чтобы ребенок рос с матерью, способной на такое», — заявил дедушка американца. Мамби отказалась признать себя виновной.

Ранее сообщалось, что в Бразилии поймали серийную убийцу, которая за пять месяцев расправилась с четырьмя мужчинами. Женщина была студенткой юридического факультета и выкладывала в соцсетях свои фото в модных нарядах.