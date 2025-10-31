Интернет и СМИ
02:27, 31 октября 2025Интернет и СМИ

На Украине возмутились заявлениями Мирошника об издевательствах над пленными

Посол Мирошник: На Украине стесняются иностранных правозащитников
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

На Украине сильно обеспокоились из-за его заявлений об издевательствах там над российскими военнопленными. Об этом написал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

В интервью РИА Новости Мирошник подчеркнул, что российские бойцы, возвращенные из украинского плена, подвергались там пыткам на электрическом стуле, постоянным избиениям и экспериментам, есть случаи смерти от травли собаками.

«На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям (...) Потому что правда», — уточнил посол.

Кроме того, он отметил, что на Украине «стесняются иностранных правозащитников».

Ранее посол высказался о мерах против провокаций Киева. Он рассказал о подготовке серии терактов на Крымском мосту и других объектах. Все провокации были пресечены Федеральной службой безопасности России.

