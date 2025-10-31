Боуз: Киев хочет создать иллюзию победы, запретив журналистам въезд в Купянск

Запретив журналистам посещать подконтрольные российским войскам территории в Купянске и Красноармейске (украинское название — Покровск), Киев хочет скрыть реальную ситуацию на поле боя. В этом желании Украину уличил ирландский журналист Чей Боуз, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Украина запретила журналистам, в том числе из Европы и США, посещать занятые российскими войсками районы. Они (представители украинской власти — прим. «Ленты.ру») хотят создать иллюзию победы, проигрывая при этом снова и снова», — написал западный журналист.

30 октября официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий пригрозил иностранным журналистам юридическими последствиями в случае, если они посетят подконтрольные Российской армии зоны в Купянске и Красноармейске.

29 октября президент России Владимир Путин сообщил, что войска Вооруженных сил Украины оказались заблокированы в Купянске и Красноармейске. Он добавил, что Россия готова пустить туда журналистов.