Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 31 октября 2025Забота о себе

Названа главная причина отсутствия оргазма у женщин

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Chevalier / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Джорджия Грейс считает, что отсутствие оргазма у женщин связано, как правило, с психологическими, а не физиологическими причинами. Мнение эксперта приводит news.com.au.

Грейс отметила, что мужчины испытывают оргазм почти при каждом половом акте и лишь треть женщин может сказать о себе то же самое. «Некоторые женщины вообще не получают удовольствие от секса, но при этом могут испытать спонтанный оргазм. Это подталкивает к главному выводу: проблема не в анатомии, а в мозге», — считает сексолог.

box#3908054

Эксперт уточнила, что невозможно испытать оргазм, если в процессе секса женщина беспокоится о работе, о своей внешности или о том, что думает и чувствует партнер. Поэтому самым важным в постели Грейс назвала ощущение безопасности и расслабленности. Чтобы добиться этого, она посоветовала чаще разговаривать с партнером, не торопиться с проникновением и использовать секс-игрушки.

Ранее женщины рассказали о причинах нелюбви к оральному сексу. Пользовательницы форума Reddit признались, что чувствуют себя странно в процессе и им не нравится возникающий рвотный рефлекс.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Орел. Обломки сбитых БПЛА повредили оборудование местной ТЭЦ

    Россиянам дали совет по вложениям на фоне снижения ставки

    Актриса Екатерина Шпица показала фото в мокром купальнике в честь 40-летия

    Священник отрезал пенис убийце из дома престарелых

    Названа главная причина отсутствия оргазма у женщин

    В США заявили о резкой смене позиции Трампа по Украине

    Российские разработчики многоразовой космической ракеты сделали открытие

    Силовики сообщили о формировании на Украине батальонов для содействия ТЦК

    Американский подполковник рассказал о влиянии на США военных испытаний в России

    Назван проявляющийся в туалете неочевидный симптом импотенции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости