Подруга бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых озвучила версию ее пропажи

Подруга Усольцевой Вильмова: Пропажа в тайге связана с человеческим фактором

Пропажа семьи Усольцевых, которая бесследно исчезла в тайге и поиски которой продолжаются второй месяц, скорее всего, связана с человеческим фактором. Об этом сообщила психолог Альбина Вильмова, которая работала вместе с пропавшей Ириной Усольцевой, в эфире передачи «Пусть говорят».

«Мое мнение, что это человеческий фактор. Скорее всего, в лесу они кого-то встретили и что-то пошло не так. Либо их куда-то увезли, либо произошел какой-то конфликт. Может быть это были браконьеры, может быть кто-то еще», — считает подруга пропавшей семьи Усольцевых.

По ее словам, Усольцевы были семейной парой, которые заботились друг о друге. Она назвала пропавшую в тайге семью образцом идеальной пары.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Поиск семьи пока не дал никаких результатов. Следователи в качестве основной версии пропажи семьи называют несчастный случай, так как в лесу не было найдено никаких вещей, а в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов или записей. При этом существуют другие версии: семья могла провалиться в ущелье, могла сбежать или быть растерзана животными в тайге.