Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:05, 31 октября 2025Россия

Подруга бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых озвучила версию ее пропажи

Подруга Усольцевой Вильмова: Пропажа в тайге связана с человеческим фактором
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Пропажа семьи Усольцевых, которая бесследно исчезла в тайге и поиски которой продолжаются второй месяц, скорее всего, связана с человеческим фактором. Об этом сообщила психолог Альбина Вильмова, которая работала вместе с пропавшей Ириной Усольцевой, в эфире передачи «Пусть говорят».

«Мое мнение, что это человеческий фактор. Скорее всего, в лесу они кого-то встретили и что-то пошло не так. Либо их куда-то увезли, либо произошел какой-то конфликт. Может быть это были браконьеры, может быть кто-то еще», — считает подруга пропавшей семьи Усольцевых.

Материалы по теме:
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025
«В морге хотели подсунуть чужое тело» В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
«В морге хотели подсунуть чужое тело»В России чаще всего пропадают самые сильные люди — мужчины от 25 до 45 лет. Почему?
5 июня 2025

По ее словам, Усольцевы были семейной парой, которые заботились друг о друге. Она назвала пропавшую в тайге семью образцом идеальной пары.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Поиск семьи пока не дал никаких результатов. Следователи в качестве основной версии пропажи семьи называют несчастный случай, так как в лесу не было найдено никаких вещей, а в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов или записей. При этом существуют другие версии: семья могла провалиться в ущелье, могла сбежать или быть растерзана животными в тайге.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о резкой смене позиции Трампа по Украине

    Важность финансирования Украины Европой оценили

    В России отреагировали на резкую смену позиции Трампа по Украине

    Россияне начали экономить на еде

    Детский тренер российского военно-спортивного клуба оказался в суде

    Минобороны раскрыло подробности ночных ударов ВСУ по России

    Еврокомиссия задумала судиться с тремя странами ЕС из-за Украины

    Подруга бесследно исчезнувшей в тайге семьи Усольцевых озвучила версию ее пропажи

    Россиянам предложили платить за проезд танцами

    Мужчина похитил королеву красоты и расправился с ней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости