Россия
08:30, 31 октября 2025Россия

Подруга пропавшей семьи Усольцевых рассказала об их участии в психологических тренингах

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Сергей и Ирина Усольцевы, которые бесследно пропали в тайге Красноярского края более месяца назад, вместе участвовали в психологических тренингах, сообщила психолог Альбина Вильмова, которая работала вместе с пропавшей Ириной Усольцевой и проводила тренинг. Об этом она заявила в эфире передачи «Пусть говорят».

По ее словам, Усольцевы пришли к ней на телесно-ориентированные групповые тренинги в Красноярске. На этих тренингах Вильмова и познакомилась с семьей, пропавшей в тайге, — это было в 2017 году.

На момент, когда Усольцевы познакомились с Вильмовой, они уже были супружеской парой. Подруга семьи уверяет, что Ирине и Сергею не требовалась психологическая помощь — они приходили на тренинги, чтобы «привнести в свою жизнь еще больше радости, еще больше вкуса к жизни, еще больше удовольствия». У Усольцевых было совместное желание ходить на эти тренинги, считает подруга семьи.

Вильмова ранее рассказала, что пропажа семьи Усольцевых, скорее всего, связана с человеческим фактором. Она добавила, что Усольцевы были семейной парой, которые заботились друг о друге.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка в Красноярском крае в конце сентября и пропали. Поиск семьи пока не дал никаких результатов. Следователи в качестве основной версии пропажи семьи называют несчастный случай, так как в лесу не было найдено никаких вещей, а в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов или записей. При этом существуют другие версии: семья могла провалиться в ущелье, могла сбежать или быть растерзана животными в тайге.

