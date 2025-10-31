Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:57, 31 октября 2025Россия

Появились новые подробности о массовом ДТП с трамваем в российском городе

Маринин: Попавший в массовое ДТП на мосту в Туле трамвай был исправен
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Daily Storm

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Владимир Маринин заявил, что попавший в массовое ДТП на Пролетарском мосту трамвай был исправен. Новые подробности об аварии в российском городе сообщает ТАСС.

Чиновник заверил, что перед выпуском на линию все трамваи в городе проходят ежедневный осмотр.

«[Попавшее в аварию] транспортное средство было полностью в технически исправном состоянии», — заявил Маринин.

По его словам, последнее обследование и текущий ремонт участка, на котором произошло ДТП, также проводилось недавно — 29 октября.

Ранее сообщалось, что на мосту в Туле столкнулись трамвай, две пассажирские «Газели» и один легковой автомобиль. Пострадали 25 человек, еще четверых спасти не удалось. Предварительно причиной произошедшего назвали сход трамвая. Момент аварии попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    В России высказались о позиции Белоруссии в украинском конфликте

    Путин подписал указ о выплатах семьям разработчиков робототехники и РЭБ в ряде регионов

    В Раде рассказали о стратегии офиса Зеленского перед выборами

    Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

    Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

    Названы три условия для перехода на зимнюю резину

    Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

    P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

    Европа придумала для Китая необычный тариф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости