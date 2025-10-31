Появились новые подробности о массовом ДТП с трамваем в российском городе

Маринин: Попавший в массовое ДТП на мосту в Туле трамвай был исправен

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Владимир Маринин заявил, что попавший в массовое ДТП на Пролетарском мосту трамвай был исправен. Новые подробности об аварии в российском городе сообщает ТАСС.

Чиновник заверил, что перед выпуском на линию все трамваи в городе проходят ежедневный осмотр.

«[Попавшее в аварию] транспортное средство было полностью в технически исправном состоянии», — заявил Маринин.

По его словам, последнее обследование и текущий ремонт участка, на котором произошло ДТП, также проводилось недавно — 29 октября.

Ранее сообщалось, что на мосту в Туле столкнулись трамвай, две пассажирские «Газели» и один легковой автомобиль. Пострадали 25 человек, еще четверых спасти не удалось. Предварительно причиной произошедшего назвали сход трамвая. Момент аварии попал на видео.