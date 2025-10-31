Предсказаны дальнейшие действия ВСУ в Красноармейске

Военный эксперт Глазунов: ВСУ в Красноармейске будут воевать до последнего

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Красноармейске (украинское название — Покровск) хотят показать, что они способны сдерживать наступление Российской армии, а потому будут оставаться в окруженном городе до последнего. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог, военный эксперт Олег Глазунов.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский бросил группировки ВСУ в окруженных Красноармейске и Купянске. Он добавил, что такое решение было принято Зеленским, чтобы продемонстрировать способность Киева удерживать позиции на фоне подготовки мирного плана странами Европы.

Военный эксперт обратил внимание, что от успехов ВСУ на поле боя зависят дальнейшее финансирование Украины и поставки вооружения западными партнерами. Поэтому они будут до последнего держаться за каждый город, чтобы показать, что Россия якобы не справляется, объяснил он.

«Даже если там котел, все равно будут держаться в котле, пробовать его как-то разорвать и выйти из него, добавить туда свежие воинские части. Покровск — не самый важный пункт, будет еще куча таких маленьких Сталинградов. Украинская армия и командование, понимая, что у них нет другого выхода, будут сражаться до последнего», — считает Глазунов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что войска Вооруженных сил Украины оказались заблокированы в Купянске и Красноармейске. Он также отметил, что Россия готова пустить в зону окружения журналистов.