12:05, 31 октября 2025Спорт

Роднина высказала отношение к Хеллоуину

Роднина назвала Хеллоуин шуточным праздником и не увидела причин для его запрета
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказала отношение к Хеллоуину. Ее слова приводит Sport24.

Она назвала его шуточным праздником и не увидела причин запрещать Хеллоуин. «Это что, официальный праздник? Как его запрещать? Что, полицию нравов вводить? Это просто очередная дурь какая-то», — заявила Роднина.

Ранее Роднина высказала отношение к 90-м годам в России. Она назвала происходившее в тот момент катастрофой и распадом страны.

30 октября депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов захотел штрафовать граждан и компании за празднование Хеллоуина. Он отметил, что стоит применять административную ответственность к барам, кафе, ресторанам, которые используют атрибутику праздника.

    Все новости